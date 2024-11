Pedalando nella storia. Al parco archeologico di Urbisaglia va in scena la prima gara di ciclocross. La manifestazione, sabato con ritrovo dalle 12.30, promette di unire sport e cultura in un contesto unico, circondato da rovine storiche e una natura incantevole. L’occasione è arrivata con la sesta prova della Fertesino Cup 2024, unica del campionato regionale Acsi. Circa cento gli atleti in sfida. L’organizzazione è curata dalla Nuova Sibillini asd - Acsi Macerata, in collaborazione con il Comune di Urbisaglia, la direzione del Parco archeologico e diverse associazioni locali. Le iscrizioni sono aperte a ciclisti di tutte le età e livelli, con categorie dedicate per garantire la partecipazione di tutti gli appassionati, dai principianti agli esperti. Si concluderà con le premiazioni e un momento conviviale; non mancheranno spazi per i più piccoli, per un giorno all’insegna del divertimento e della condivisione. Il percorso, che si snoda tra le meraviglie archeologiche, sarà caratterizzato da salite, discese e ostacoli naturali.

Gli spettatori potranno assistere alle gare da punti strategici, godendo non solo della competizione ma anche della bellezza del sito con visite guidate. "Un’opportunità unica per valorizzare il nostro patrimonio culturale e promuovere uno sport in crescita come il ciclocross – ha dichiarato il sindaco Riccardo Natalini (nella foto)–. Ci aspettiamo una grande partecipazione e un evento che possa diventare una tradizione nel nostro calendario. Sono certo che avremo il piacere di vivere una bella giornata di promozione turistica del nostro borgo anche per il numero significativo di presenze". "Un modo per far conoscere le bellezze del nostro straordinario territorio – ha aggiunto Lorenzo Ferranti, vicesindaco di Urbisaglia con delega allo sport –. Siamo lieti di ospitare la manifestazione, anche nell’ottica di uno sviluppo futuro inerente al cicloturismo: la bici permette di fare movimento, socializzare e di vivere preziosi momenti immersi nella natura".