Pedalando si ricarica il cellulare e si genera energia

Ieri e oggi i clienti di Cuore Adriatico possono ricaricare il proprio cellulare e generare energia pulita pedalando sulle biciclette messe a disposizione dal centro commerciale, e ricevere in premio una bellissima piantina fiorita. "È il modo migliore per diffondere i nostri obiettivi - ha detto l’assessore alla Transizione ecologica Roberta Belletti -. Il Centro è frequentato da tutti i cittadini, soprattutto giovani, che avranno l’occasione di verificare personalmente che lo sviluppo sostenibile non è una chimera, ma è possibile realizzarlo quotidianamente". Belletti ha poi spiegato che Andrea Silvetti di 4-energy ha presentato il progetto del Cuore Adriatico per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. "So che il centro commerciale intende dare continuità a questo impegno attraverso la realizzazione di un’area ecosostenibile per eventi su tematiche ambientali - ha aggiunto l’assessore - per questo invito i responsabili a partecipare al Premio Ambasciatore della transizione ecologica 2024, che si propone di dare la giusta visibilità a iniziative efficaci per la transizione".