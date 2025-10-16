"Pedalata dei Santi", conto alla rovescia. Ritrovo il 26 ottobre

Domenica 26 ottobre si svolgerà la seconda edizione della "Pedalata dei Santi", evento conclusivo della rassegna Primavera in Bici 2025, promossa dall’Assessorato alla Mobilità Sostenibile, in collaborazione con il Gruppo Sportivo Fontespina 2000 e Civitanova GreenLife.

Il ritrovo è fissato alle 9 al Catecumenion di via Carnia. Il percorso toccherà le chiese parrocchiali della città per poi concludersi al Santuario di Santa Maria Apparente, dove alle 11 circa sarà celebrata una messa dedicata ai ciclisti.

L’iniziativa, adatta a tutte le età, unisce attività fisica, spiritualità e riscoperta del territorio, rafforzando il senso di comunità e la promozione di stili di vita sostenibili. La "Pedalata dei Santi" si inserisce all’interno di un percorso più ampio, quello di Primavera in Bici, che da tre anni promuove il valore della mobilità attiva e dell’impegno civico attraverso eventi partecipati e inclusivi.

"Concludiamo la rassegna Primavera in Bici con un appuntamento dal forte valore simbolico e comunitario — ha detto l’assessore alla Mobilità Sostenibile, Roberta Belletti —. Investire sulla promozione della mobilità dolce, fin dalle esperienze più semplici e accessibili come queste, significa favorire una nuova cultura urbana, attenta all’ambiente, al benessere e alla socialità. Iniziative come questa rafforzano la connessione tra i luoghi e le persone e ci ricordano quanto sia importante continuare a seminare buone pratiche e sensibilizzare, anche con leggerezza, al rispetto del nostro territorio e dei suoi spazi condivisi". L’assessore ringrazia infine il Gruppo Sportivo Fontespina 2000 e Civitanova GreenLife.