"Pedalata dei Santi", un successo: "La sostenibilità ci sta a cuore"

Si è svolta con grande partecipazione e successo la "Pedalata dei Santi", un evento dedicato alla promozione della bicicletta e della mobilità sostenibile, organizzato dall’assessorato alla Mobilità Sostenibile di Civitanova in collaborazione con il Gruppo Sportivo Fontespina 2000 e l’associazione Civitanova Green Life. La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre cento persone tra cittadini, famiglie e appassionati, che hanno pedalato insieme verso il Santuario di Santa Maria Apparente. L’evento ha avuto inizio dal Varco sul Mare e ha culminato con la celebrazione della Santa Messa, durante la quale è stata invocata la protezione della Madonna per tutti i ciclisti. La giornata ha rappresentato un momento di condivisione e celebrazione, unendo il valore dello sport e della fede in un’atmosfera di festa. "È stato un grande successo, che dimostra l’interesse e la partecipazione della comunità verso la mobilità sostenibile – ha dichiarato l’assessore alla Mobilità, Roberta Belletti. – Siamo molto soddisfatti di come la Pedalata dei Santi abbia coinvolto un così ampio pubblico e di aver potuto continuare il nostro impegno per promuovere l’uso della bicicletta come mezzo ecologico. Ringrazio il Gruppo Sportivo Fontespina 2000 e Civitanova Green Life per la preziosa collaborazione che ha reso possibile questo evento. È un chiaro esempio di come il lavoro di squadra tra istituzioni e associazioni possa portare a risultati significativi per la nostra città." L’assessore Belletti ringrazia tutti i partecipanti, in particolare i membri della comunità neocatecumenale di Civitanova, "la cui presenza ha reso l’evento ancora più speciale. La loro energia e dedizione hanno contribuito a creare un’atmosfera di profonda connessione tra i partecipanti, sottolineando l’importanza di vivere la propria fede in modo attivo e coinvolgente". La "Pedalata dei Santi", che ha chiuso un anno di impegno sul fronte della Mobilità, ha rappresentato, dunque, non solo un’occasione per promuovere uno stile di vita sano e sostenibile, ma anche un momento di socialità e condivisione per la comunità.