Tornerà martedì "La pedalata della Liberazione", giunta alla terza edizione, per festeggiare l’anniversario del 25 Aprile a Porto Recanati. L’appuntamento è organizzato dall’amministrazione comunale e dalla consulta giovanile. Il ritrovo sarà in piazza Brancondi, alle 10.30, con il sindaco Michelini che renderà omaggio ai caduti per la libertà. Quindi la partenza in bicicletta, che vedrà delle tappe verso i luoghi simbolo in città della Resistenza. Il giro su concluderà alle 12.30 nella pineta Volpini, dove ci saranno mercatini dell’usato e punti di ristoro con birre artigianali, cresce farcite, porchetta, fave, pecorino, fritti, cibo vegano e dolcetti. Poi cominceranno i concerti nell’area verde con l’esibizione live delle band Brigata Katiuscia, Fe-Rock e Lebowski Explosion. Ci saranno pure i dj-set per tutto il pomeriggio con Zizze The Happy Selecta, Caligula Sound, Doublespliff Sound System e Mannaroman.