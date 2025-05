Pedalata per l’ambiente, impegno per la legalità e la sostenibilità

Due giornate all’insegna dell’impegno civile, dell’ambiente e della mobilità sostenibile. Montecosaro prima e Civitanova poi hanno accolto l’unica tappa marchigiana di "Pedali per l’ambiente – Contro le mafie", iniziativa che unisce sport, educazione ambientale e sensibilizzazione alla legalità. Il gruppo di otto ciclisti provenienti da Emilia, Calabria, Svezia e Danimarca, è partito da Casalgrande, in Emilia, e concluderà il viaggio domani a Cutro in Calabria.

A Montecosaro si è tenuta una tavola rotonda molto partecipata con autorità istituzionali, esperti e cittadini. L’incontro, moderato dal presidente provinciale di Acli Terra Venanzio Pennesi, ha visto l’intervento del presidente dell’Associazione ciclistica emiliana, che ha raccontato la genesi del progetto, nato da una proposta del presidente nazionale Acli Terra Nicola Tavoletta. Il professor Alberto Felici dell’Università di Camerino ha offerto una riflessione sul concetto di sostenibilità, richiamando l’attenzione sugli stili di vita, l’alimentazione e la riduzione degli sprechi come leve fondamentali per contrastare il degrado ambientale.

Nicola Tavoletta ha invece illustrato quattro sfide prioritarie per affrontare il cambiamento climatico: la transizione ecologica, un nuovo modello di welfare, l’introduzione di colture tropicali nelle aziende italiane e il rifiuto del cibo sintetico. Poi i ciclisi hanno ripreso la marcia da piazza XX Settembre a Civitanova, salutati dal sindaco Fabrizio Ciarapica, da Nicola Tavoletta e da Venanzio Pennesi.