Pedalata verso... la Ciclovia

Domani è in programma la prima edizione della ’Biciclettata Adriatica’, organizzata da tutte le associazioni locali della Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) presenti nelle Marche. Partendo da Porto d’Ascoli, per coloro che provengono da sud, e da Ancona, per chi parteciperà da nord, si arriverà a Civitanova attraverso un percorso a tappe di circa 50 km. Il tracciato rientra nel progetto approvato della Ciclovia Adriatica nazionale, il quale prevede la realizzazione di circa 1.200 km ciclabili attraverso sei regioni d’Italia. Alcune parti sono già esistenti, mentre altre dovranno essere realizzate eo adeguate agli standard qualitativi previsti per le ciclovie. Tramite questa iniziativa, le associazioni promotrici intendono coinvolgere e sensibilizzare cittadini, amministratori e politici sul valore strategico di questa infrastruttura ciclabile, candidata a far parte della rete di ciclovie europee “Eurovelo”. Le tappe saranno nei comuni di San Benedetto, Grottammare, Cupra Marittima, Pedaso, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio da sud; Ancona, Porto Recanati, Porto Potenza da nord. All’arrivo è previsto un momento di confronto tra organizzatori e partecipanti. Maggiori informazioni sono disponibili sui canali social dell’associazione Fiab Sbt.