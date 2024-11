Pedane da padel interrate, interviene il Tar

Da tre giorni ruspe al lavoro sulla spiaggia sud, per rimuovere la pavimentazione in cemento di due campi padel del Surf Club Civitanova che da relazioni tecniche depositate in Comune risultavano già spostate, l’associazione Civitasvolta denuncia quel via vai e intervengono vigili urbani e carabinieri.

La relazione firmata da un tecnico, incaricato dai titolari della concessione 5bis, aveva certificato il 5 novembre che i lastroni erano stati spostati. Invece, da mercoledì ruspe e operai sono all’opera per estrarre dalla sabbia le piattaforme, ben 100 tonnellate di cemento. I vigili urbani hanno verbalizzato giovedì gli esiti del sopralluogo e intanto il Tar ha chiesto chiarimenti al Comune, che dovrà spiegare se sull’area aveva effettuato controlli o se si è limitato ad acquisire i report privati. Il dossier, con foto e video dei mezzi al lavoro, depositato al Tar dall’avvocato Stefano Filippetti che assiste Civitasvolta, ha fatto la differenza, esaminato nella camera di consiglio del 20 novembre. Il Tar ha emesso un’ordinanza in cui dispone un’istruttoria per acquisire ulteriori elementi di prova "affinché il Comune – è scritto nell’atto – attraverso la polizia locale e il settore Pianificazione territoriale, riferisca se le pedane in cemento sono state rimosse, come dichiara il controinteressato, o solo ricoperte e mascherate, come dichiara la parte ricorrente".

I giudici specificano nell’ordinanza che, in una memoria depositata l’8 novembre in merito all’esame di sanatorie edilizie e paesaggistiche, Palazzo Sforza dà per acquisito che il cemento sia stato portato via e scrivono che "il Comune deduce la cessazione della materia del contendere poiché le pedane sono state rimosse con ripristino dello status quo e la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica è stata conseguentemente archiviata".

Civitasvolta ha invece eccepito "che le due piattaforme sono ancora al loro posto ricoperte da un telo di nylon sul quale sono stati sparsi sabbia, ghiaia e altro materiale". Il legale del Comune, Moira Alessiani, nel merito al Tar ha riferito "che non risultavano essere stati effettuati controlli sul posto e che l’amministrazione si è basata sulla dichiarazione del tecnico di Surf Club".

La storia si incastra nella battaglia al Tar avviata da Civitasvolta per dimostrare l’illegittimità dell’istruttoria dei due campi padel.

Lorena Cellini