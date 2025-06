Pedane e passerella fino al mare. Una spiaggia per i disabili

"È in fase di completamento l’allestimento a Porto Potenza del tratto di spiaggia libera destinata ai disabili". A darne notizia è il Comune di Potenza Picena, attraverso un comunicato stampa diffuso sulla sua pagina istituzionale Facebook. "L’area è caratterizzata da dieci postazioni – aggiunge sui social network la giunta potentina –, comprensive di pedana e porta ombrelloni, e di una passerella arrotolabile, che consentirà ai bagnanti l’ingresso fino in acqua". Particolarmente soddisfatta è anche l’assessore ai servizi sociali, Margherita Fermani. "Un altro tassello importantissimo che come amministrazione comunale abbiamo fortemente voluto, proseguendo il cammino iniziato con il conseguimento della Bandiera Lilla – ha sottolineato l’assessore –. Si tratta di un servizio gratuito che pochissime località balneari del nostro litorale Adriatico sono in grado di offrire".