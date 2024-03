Pedemontana, alcuni cantieri irregolari

Un cantiere sospeso e seimila euro di multe, dopo i controlli della polizia stradale di Macerata nei cantieri per la Pedemontana: quelli esaminati sono risultati irregolari. Nell’ambito di un protocollo d’intesa sottoscritto dal ministero dell’Interno con il ministero delle Infrastrutture, nei giorni scorsi la Polstrada ha attuato un potenziamento di verifica della legalità nel settore della sicurezza stradale. In particolare, l’attenzione si è concentrata sui lavori in atto per la realizzazione della nuova strada statale 256, che attraversa i territori dei Comuni di Camerino, Castelraimondo e Matelica. L’esito dei controlli ha dunque comportato l’applicazione di seimila euro di sanzioni amministrative. È stato necessario invece sospendere l’attività di un cantiere, per le irregolarità rilevate: sono ancora in corso gli accertamenti per verificare la regolarità delle autorizzazioni possedute. Il 100 per cento dei cantieri esaminati è risultato irregolare, per violazioni riguardanti l’inottemperanza delle prescrizioni imposte per l’esecuzione delle opere in sicurezza, così come disciplinato dal codice della strada. Al termine dei controlli, come previsto dalle norme specifiche, gli agenti della polizia stradale hanno imposto il ripristino delle regolari condizioni a salvaguardia della sicurezza e dell’incolumità pubblica.

p. p.