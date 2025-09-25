Pedemontana, aperta la bretella a Muccia

È aperta al traffico da ieri la bretella di Muccia, tra la strada statale 77Var della Val di Chienti e la strada statale 209 Valnerina. L’intervento rientra nell’ambito dei lavori per la realizzazione della Pedemontana delle Marche tra Fabriano e Muccia.

La strada, lunga 1,2 chilometri, "permette di potenziare la viabilità di raccordo esistente, migliorando il collegamento tra le due statali e incrementando gli standard di sicurezza stradale", spiega Quadrilatero Marche-Umbria. L’infrastruttura è a due corsie (una per senso di marcia) per 10,5 metri di larghezza complessiva, e collega in modo veloce la superstrada con la Valnerina, migliorando ancora il collegamento tra la costa maceratese e l’Umbria.

"L’intervento ha previsto la realizzazione di tre nuove intersezioni: la rampa di uscita dello svincolo di Muccia Sud sulla statale 77Var, una rotatoria intermedia con via delle Piane e una rotatoria di collegamento con la statale 209 alla fine dell’asse stradale – spiega la società –. È stato inoltre eseguito un intervento di difesa spondale sul fiume Chienti per la messa in sicurezza da fenomeni di erosione e dissesto idrico. Per consentire la ricucitura con la viabilità esistente, sono stati realizzati due tratti stradali a servizio delle abitazioni e fondi agricoli nella frazione Giove di Muccia, e una passerella pedonale di sovrappasso della strada, che sarà resa fruibile a conclusione delle operazioni di collaudo".

Prosegue dunque la realizzazione del progetto della Pedemontana delle Marche, avviato e realizzato dalla società Quadrilatero.

