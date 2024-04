Pedemontana, pronto lo svincolo

Pronto lo svincolo di Castelraimondo nord della Pedemontana: lavori ultimati e inaugurazione imminente. Lo comunica il consigliere regionale Renzo Marinelli (nella foto), capogruppo della Lega che ha verificato personalmente lo stato dell’arte nel corso di un sopralluogo all’arteria che velocizzerà anche gli spostamenti anche verso gli ospedali di Fabriano e Macerata. "Abbiamo mantenuto la promessa per un’opera strategica per il rilancio infrastrutturale dell’entroterra tagliato fuori dagli snodi strategici per l’economia, il turismo e la stessa lotta allo spopolamento post sisma: manca la formalità di un paio di firme e sarà in funzione mentre proseguono a ritmo serrato i lavori sul tratto successivo e per l’elettrificazione della ferrovia Fabriano-Civitanova – spiega Marinelli –. A Castelraimondo basta un colpo d’occhio per constatare l’accelerazione sostanziale impressa alle infrastrutture con il fattivo sostegno del Ministero delle Infrastrutture guidato dal ministro Matteo Salvini che ha recentemente sbloccato anche i fondi dell’intervalliva".