Pediatria a corto di medici. Rinunce e dimissioni, ora un nuovo concorso

Non solo nascono pochi bambini, ma è sempre più difficile garantire loro la fondamentale assistenza di un pediatra, figura particolarmente rara e difficile a trovare. L’Ast di Macerata ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di cinque posti di dirigente medico di Pediatria, da destinare agli ospedali di Macerata e Civitanova. E questa è una buona notizia. Per capire, però, come stanno effettivamente le cose, bisogna guardare il "retroscena". Già l’anno scorso era stato bandito un analogo concorso per quattro posti "ad esito del quale – si legge nel documento istruttorio – è stato possibile assumere una sola specializzanda (collocata al secondo posto), considerati il numero esiguo di partecipanti e quindi di candidati in graduatoria (due specialisti e quattro specializzandi)".

C’è stata la rinuncia all’assunzione da parte degli specialisti e di due specializzande (rispettivamente al primo e al quarto posto). Inoltre è risultato impossibile assumere la quarta specializzanda in graduatoria (terzo posto) per mancata autorizzazione da parte del direttore della relativa Scuola, poiché il Consiglio della stessa Scuola "ha deliberato all’unanimità che i contratti professionali potranno essere stipulati alla conclusione dei tirocini e delle rotazioni obbligatori dei primi 38-42 mesi della frequenza, al fine di raggiungere un sufficiente stato di conoscenza teorica e di pratica clinica, percorso che la candidata non ha ancora completato". Quindi, pochi candidati e una sola assunzione effettuata. Mentre il concorso era in fase di espletamento, poi, il fabbisogno di Pediatria è aumentato: ci sono stati, infatti, un pensionamento e due dimissioni volontarie. La graduatoria del vecchio concorso, dunque, era esaurita e non ce n’erano altre da usare né per assunzioni a tempo indeterminato, né per quelle a tempo determinato. Intanto a supporto della Pediatria ci sono professionisti chiamati delle cooperative private. Situazione simile per i servizi di Emergenza – Urgenza, rispetto ai quali, "anche al fine di limitare il più possibile il ricorso alle cooperative", è stato pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di medici idonei al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento di attività clinica-assistenziale nei pronto soccorso di Macerata, Civitanova e Camerino. Il compenso previsto, omnicomprensivo, è di 100 euro per ogni ora di collaborazione effettivamente prestata.