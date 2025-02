Pedina e palpeggia una studentessa, condannato un giovane

Aveva seguito per strada una studentessa, filmandola con il cellulare, per poi palpeggiarla. Condannato a un anno e sette mesi un 28enne originario del Mali. I fatti erano avvenuti nel tardo pomeriggio del 21 maggio 2020, quando la vittima, una studentessa che all’epoca frequentava un corso all’università di Macerata, era uscita da sola per fare una passeggiata in centro, indossando delle cuffie per ascoltare la musica. Ad un certo punto, in via dei Sibillini in pieno centro storico, si era accorta che dietro di lei camminava, a meno di un metro di distanza, un giovane africano che a braccia tese teneva puntato sulle gambe della giovane uno smartphone. Quando lei aveva cercato di chiedere spiegazioni, lui aveva continuato a tenere fermo il cellulare, senza dire nulla, puntato sulla parte bassa del corpo della studentessa. Lei, spaventata, a quel punto si era voltata, riprendendo a camminare velocemente per rientrare a casa il prima possibile, anche perché in quel momento in strada non c’era nessuno. Il tempo di fare appena pochi passi quando, secondo la ricostruzione dell’accusa (sostenuta in tribunale dal pm Rosanna Buccini), l’uomo la avrebbe palpeggiata, afferrandole con la mano il fondoschiena. Lei avrebbe cominciato a gridare e il 28enne, a quel punto, sarebbe scappato, girando poco dopo in via Crispi. La vittima aveva prima chiamato il numero delle emergenza e poi aveva sporto denuncia alla polizia e l’uomo era finito sotto accusa per violenza sessuale. Ieri in tribunale a Macerata l’uomo – difeso dall’avvocato Chiara Cecchini (sostituita in aula dal collega Giovanni Chiarella), è stato condannato a un anno e sette mesi.

Chiara Marinelli