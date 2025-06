Pedinato poi aggredito con la mazza da baseball

Sarebbe stato prima pedinato in auto e subito dopo fermato lungo la strada e colpito in faccia dai suoi due fratelli più piccoli, che erano armati con una mazza da baseball. Sono questi i nuovi particolari che emergono in merito all’aggressione avvenuta nei giorni scorsi a un 65enne, che abita in contrada Castelletta a Potenza Picena, e sulla quale stanno indagando adesso i carabinieri. Stando a quanto finora ricostruito, nel tardo pomeriggio il 65enne stava rincasando a bordo della sua macchina. Ma mentre percorreva la strada in contrada Castelletta, i suoi due fratelli minori lo avrebbero inseguito al volante di un’altra auto.

Così l’uomo ha parcheggiato il suo veicolo abbastanza distante dalla sua abitazione, e una volta sceso sarebbe stato fermato e aggredito da entrambi fratelli. I due avrebbero tirato fuori una mazza da baseball per poi colpirlo ripetutamente in faccia, facendogli perdere diverso sangue.

Ad assistere alla scena c’erano alcuni vicini di casa, tant’è che qualcuno si era messo di mezzo per tentare di fermare quel massacro. Successivamente erano intervenute due pattuglie dei carabinieri, una della Compagnia di Civitanova e l’altra della stazione di Potenza Picena, che avevano avviato i primi accertamenti sulla vicenda. Mentre il 65enne era stato soccorso dall’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso di Civitanova. L’uomo era stato ricoverato per qualche giornata e in seguito dimesso dall’ospedale con una prognosi stimata in 30 giorni di guarigione, per via delle botte che gli erano state inferte.