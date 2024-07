Pedone investito e ragazza coinvolta in uno scontro

Prima un pedone investito da un’auto e poi uno scontro fra tre mezzi. Due incidenti sono avvenuti nella prima mattinata di ieri nel territorio di Potenza Picena. Il primo si è verificato intorno alle 3, all’altezza dell’incrocio tra la strada statale 16 e via La Piccola, nella zona sud di Porto Potenza. Per cause in corso d’accertamento, un uomo di Civitanova stava camminando a piedi fino a quando stato centrato da una Fiat Punto bianca, guidata da un anziano. Sul posto gli operatori sanitari del 118, con l’ambulanza della Croce Rossa di Porto Recanati e l’automedica da Civitanova, oltre a una pattuglia dei carabinieri per i rilievi di rito. Alla fine, il civitanovese è stato portato al pronto soccorso di Civitanova, per tutti gli accertamenti del caso. Invece, verso le 6 si è registrato un violento schianto fra tre auto sulla strada Regina. Ad arrivare l’ambulanza della Croce Rossa di Porto Recanati, quella della Croce Rossa di Porto Potenza e la medicalizzata da Recanati per prestare i primi soccorsi, visto che ben quattro persone sono rimaste ferite. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Civitanova, che hanno messo in sicurezza le tre auto coinvolte e rimaste danneggiate nell’urto. Ad avere la peggio è stata una ragazza di 29 anni, che è stata portata dall’ambulanza medicalizzata di Recanati all’ospedale di Torrette, ad Ancona, in codice rosso. Gli altri tre sono stati condotti all’ospedale di Civitanova.