Pedone investito, ma l’eliambulanza è ko

Sono gravi le condizioni del 92enne recanatese E. B., vittima ieri mattina a Recanati di un incidente stradale sulla cui dinamica stanno indagando i carabinieri di Recanati. L’uomo cadendo ha battuto la testa sul cordolo del marciapiede di via Castelfidardo, riportando una ampia e profonda ferita alla testa dalla quale è uscito parecchio sangue. Nel cadere si sono rotti anche gli occhiali e quindi ci sarà da verificare se eventuali piccoli frammenti di vetro abbiano interessato gli occhi.

L’incidente è avvenuto verso le 8.30 all’incrocio fra via Cesare Battisti e via Castelfidardo. L’anziano aveva da poco attraversato la strada per dirigersi verso casa, in via Alle Fonti nel quartiere di San Francesco, quando da via Battisti in direzione di Macerata è sopraggiunta una Mercedes scura intenta a svoltare a destra per immettersi in via Castelfidardo. Proprio in quel momento è avvenuto l’incidente. La donna, profondamente turbata da quanto accaduto, si è subito prodigata a prestare i primi soccorsi all’uomo e ad avvisare il 118. Ora i carabinieri dovranno appurare se l’uomo, come dicono alcuni testimoni, che si sono trovati in quel momento sul posto, è stato leggermente urtato dal veicolo condotto dalla donna o, come sostengono altri, spaventato dall’arrivo dell’auto abbia accelerato il passo barcollando sino a perdere l’equilibrio per finire poi a terra.

Sul cordolo, in cui è avvenuto l’impatto, ancora ieri sera c’erano la presenza di alcune macchie di sangue.

Sull’esatta dinamica di quanto accaduto stanno indagando i carabinieri di Recanati che sono intervenuti sul posto con la pattuglia di servizio. L’uomo è stato immediatamente soccorso da alcuni passanti: aveva una grossa ferita alla testa da cui perdeva sangue, e sul viso era una maschera di sangue. Immediato l’intervento prima dell’ambulanza partita dall’ospedale di Recanati, e poi, considerata la dinamica dell’incidente e l’età dell’uomo, è stata allertata l’eliambulanza partita da Ancona ed atterrata subito dopo nei pressi del supermercato Coal, nel piazzale Pelati. Quando, però, l’uomo è stato trasportato dal mezzo della Croce Gialla nell’area dove era atterrata l’eliambulanza, questo per un guasto non è più riuscito a decollare. L’anziano è stato trasporto all’ospedale di Torrette in ambulanza. L’uomo è rimasto sempre cosciente, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi ai sanitari avendo riportato un trauma cranico. I medici dell’ospedale dorico non hanno ancora sciolto la prognosi. Solo nel tardo pomeriggio di ieri l’elicottero è riuscito a riprendere il volo e fare rientro alla base. Asterio Tubaldi