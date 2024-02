"Pedone smart inutile e pericoloso, sono molto meglio i semafori a chiamata"

"Il ‘pedone smart’ è un sistema inutile e, per giunta, anche pericoloso. Ribadiamo la necessità dei semafori a chiamata". Così il comitato Cea in seguito alla comunicazione, da parte del Comune, dell’installazione a Fontespina dei due segnali bifacciali posti al margine della carreggiata, che attivano sorgenti luminose per segnalare agli automobilisti la presenza di un pedone e illuminare le strisce bianche della segnaletica stradale, sistema denominato appunto ‘Pedone smart’. "Ringraziamo – premette il portavoce Angelo Broccolo - il consigliere regionale Pierpaolo Borroni per aver messo a disposizione della città i fondi regionali. Tuttavia l’intenzione dell’amministrazione vede nettamente contrario il comitato Cea che in tutte le serate organizzate per sollecitare interventi a soluzione della problematica ha evidenziato l’inutilità di tale sistema e anzi ne ha sottolineato la pericolosità: essendo la zona interessata scarsamente illuminata, il lampeggiamento dei led avrebbe un effetto abbagliante agli occhi degli automobilisti, tale da impedire la visibilità dei pedoni". Ecco quindi l’alternativa: "da sempre chiediamo che vengano installati i semafori a chiamata, che si attiverebbero anche quando la velocità del veicolo superasse il limite consentito. Chiediamo, inoltre, che sia illuminata anche la parte est della statale, in modo che l’automobilista abbia la piena percezione di essere in un centro abitato. Perseverare con l’inutile sistema ‘pedone smart’ sarebbe soltanto uno spreco di denaro pubblico con l’unico scopo di realizzare uno spot elettorale".

Francesco Rossetti