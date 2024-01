Pedoni a rischio a Villa Potenza: "Ma il Comune se ne disinteressa"

"L’unica cosa fatta finora dall’amministrazione comunale per la sicurezza dei pedoni a Villa Potenza, è stato disinteressarsene platealmente". Renzo Montanari, residente e componente del consiglio di quartiere indicato dalla minoranza, torna a reclamare più attenzione per la frazione, e soprattutto richiama l’amministrazione al rispetto degli impegni presi, e disattesi. "Nei giorni scorsi è stato presentato un resoconto dell’attività del consiglio di circoscrizione di Villa Potenza che non può che essere definito fourviante, se non del tutto immaginario: in particolare si è sostenuto che l’amministrazione comunale sta facendo (o avrebbe addirittura fatto) atti concreti rispetto ai problemi della sicurezza dei pedoni". Ma non è affatto così, secondo Montanari. "Esiste un problema di pericolosità dell’attraversamento pedonale all’altezza dell’ingresso del campo sportivo. È un fatto oggettivo che tutti possono verificare. La questione è stata sollevata da me in consiglio di circoscrizione ed è stata sostanzialmente ignorata. La soluzione dovrebbe passare attraverso la realizzazione di un ipotetico marciapiede, solo che il completamento di quest’opera era stato promesso, con tanto di esibizione di documenti ufficiali, entro la fine dell’anno". Il progetto prevede l’esproprio di alcune proprietà private sul bordo della strada, ma lo spazio in quel tratto di strada super trafficato è molto risicato. "La realtà – prosegue Montanari – è che attraversiamo tuttora correndo quotidianamente dei rischi e temo che continueremo a farlo. Va bene che i consigli di circoscrizione sono concepiti per essere una cassa di risonanza rispetto all’operato dell’amministrazione comunale, e sono gestiti con totale disprezzo di minime regole di convivenza democratica, ma a tutto c’è un limite. In particolare in questo caso che cosa dovrebbe risuonare? Il nulla? Il completo disinteresse? In attesa del famigerato marciapiede, basterebbero provvedimenti semplici e non onerosi (un dosso artificiale, ad esempio, come se ne trovano ovunque?) per rendere meno pericolosa la situazione. Purtroppo in questo caso la politica c’entra poco. Basterebbero il comune buon senso e la diligenza che ci si aspetta da un amministratore pubblico, qualunque sia la sua appartenenza politica".