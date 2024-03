Pedrotti nuovo vicario del questore: "Dirigente di grande esperienza"

Dal primo marzo è in servizio in questura il primo dirigente della polizia di Stato Marcello Pedrotti. È il nuovo vicario del questore. "Per oltre due anni questo incarico è stato ricoperto da Rocco Carrozzo, che ringrazio per il lavoro svolto – ha esordito il questore Luigi Silipo –. Ma sono felice che il dipartimento abbia destinato a Macerata un dirigente di grandissima esperienza". Pedrotti, 56enne di Cattolica, è entrato in polizia nel 1993 come agente della Polstrada. Poi, conseguito il brevetto di comandante di unità navale, è stato all’ufficio di polizia di frontiera a Rimini. Nel 1998, come vice commissario ha lavorato a Milano. Trasferito a Rimini nel 2004, fino al 2019 ha ricoperto numerosi incarichi: dirigente della divisione del personale, poi della Digos, poi capo di gabinetto. A Bari, nel 2020 ha retto il commissariato di Monopoli. Con la promozione a primo dirigente, nel 2022 è stato dirigente della divisione amministrativa alla questura di Taranto e dal marzo 2023 capo di gabinetto. Laureato in scienze politiche con master in criminologia forense, è sposato con una ufficiale dei carabinieri e ha una figlia di 11 anni. "Dato che mia moglie è di Ancona, sono marchigiano di adozione – ha detto il nuovo vicario –. Spero di essere all’altezza di questo incarico, mettendo in campo l’esperienza acquisita e il mio entusiasmo, che in 31 anni di polizia non mi ha mai abbandonato. Cercherò di rendere il miglior servizio alla questura e ai cittadini". "È una fortuna per Macerata accogliere un dirigente così completo e serio – ha aggiunto Silipo –, con esperienze importanti. Ma questo non è il solo segnale di attenzione per Macerata da parte del Dipartimento di polizia, che ha anche riconosciuto l’impegno di due colleghi, Patrizia Peroni ed Edoardo Polce, promossi entrambi al grado di primo dirigente. Questo per noi è un maggior incentivo a fare ancora di più".

Paola Pagnanelli