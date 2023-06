Pellegrinaggio, il significato della fatica

Mauro

Grespini

Migliaia di persone, provenienti anche da molto lontano, hanno sfidato l’incertezza del meteo per partecipare alla 45esima edizione del pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto. Per rispondere alla domanda "Chi cerchi?". E non "Che cosa cerchi?", perché – come ha detto Papa Francesco – "le cose non bastano per vivere...". In tanti hanno camminato insieme cercando la risposta a questo interrogativo e, dopo il buio della notte, hanno visto la loro strada sotto una luce diversa. Sono stanchi, coi piedi feriti, ma sicuramente più felici. E quella luce non è fioca, non rischia di spegnersi al primo vento contrario, perché è stata conquistata con sudore. La forza del pellegrinaggio non è tanto nell’arrivare quanto piuttosto nello scoprire il valore della fatica del cammino (che è metafora della vita). Alla società di Internet sfugge spesso questo concetto, dal momento che si può avere il mondo ai propri piedi con un semplice clic. A volte è inconcepibile pensare che si possano investire tempo e fatica per raggiungere un posto, fare o comprare qualcosa, quando si potrebbero trovare soluzioni più rapide e agevoli. Non sarebbe meglio arrivare subito alla meta senza troppo faticare lungo la via? Certo, però, questo ci rende più fragili, meno temprati di fronte alle asperità del cammino, cioè alle difficoltà della vita. Dovremmo essere tutti più "pellegrini", perché il "pellegrino" sa che il cammino, seppur difficoltoso, è preferibile a un viaggio indolore. Il motivo sta nel godimento della meta. Serve però il desiderio, serve l’amore. Chi non ama se ne sta in poltrona; chi davvero ama è disposto a sudare per raggiungere l’obiettivo. E quanto più l’amore è grande, tanto più esso vuole dimostrarsi nella sua intensità. I 25 chilometri della "Macerata-Loreto" sono pure questo, in particolare stavolta perché quel "Chi" è proprio il "Dio dell’amore".