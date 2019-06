Macerata, 8 giugno 2019 - "Questa sera vi sono vicino nel peregrinare. Peregrinare è camminare, è fare in una sera quello che si fa in tutta la vita: andare avanti". Sono le parole che Papa Francesco, al telefono, questa sera ha rivolto alle migliaia di pellegrini riuniti allo stadio Helvia Recina di Macerata (VIDEO) per la 41esima edizione del pellegrinaggio Macerata-Loreto (foto).

"Nella vita - ha aggiunto il pontefice - si deve sempre camminare,anche quando siamo a riposo, si deve camminare con lo spirito, per andare sempre avanti,all'incontro con la pienezza. Io vi sono vicino e spiritualmente cammino con voi questa sera. Prego per voi e voi pregate per me, ne ho bisogno".

Al termine della messa, iniziata alle 21 e celebrata dal cardinale Gualtiero Bassetti presidente della Cei, i pellegrini - tra i 90mila e 100mila - si mettono in marcia verso Loreto dove arriveranno domattina all'alba. "Non sarete soli mai", è il tema scelto quest'anno per la marcia.

