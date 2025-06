Pellegrinaggio Macerata Loreto 2025: “Partecipanti da mezzo mondo, in futuro verrà anche Papa Leone”

“L’iniziativa è cresciuta in maniera straordinaria, inimmaginabile. All’inizio eravamo in 300. Era un gesto qualsiasi, ora è diventato pieno di speranza e fiducia. Per me è commovente. La protagonista del cammino è la Madonna. Ho incontrato Papa Leone XIV e l’ho invitato e ha detto che in futuro vorrebbe venire”, ha spiegato don Giancarlo Vecerrica. L’ideatore ha anche raccontato, aneddoticamente, come il Papa “mi ha chiesto se alla mia età partecipo al cammino. Al mio sì, mi ha chiesto se ho un segreto. Io ho risposto che il segreto è condiviso; alla sua elezione Leone XIV si è infatti dichiarato un Papa mariano”.

Alla presentazione della 47esima edizione, che avrà per tema la domanda "Dove abiti?” tratta dal Vangelo di Giovanni, anche il vescovo Nazzareno Marconi, che non ha potuto essere fisicamente presente, ha lasciato un messaggio: “Il tema del pellegrinaggio di quest’anno è la domanda che i discepoli fanno a Gesù. Però penso che in questa notte potremmo leggere la domanda anche in un altro modo: come una domanda che Gesù fa a noi: tu, dove abiti? Dove riposa il tuo cuore? Dove riconosci la tua identità? Non credo che la Chiesa al mondo di oggi debba fornire delle risposte, quanto piuttosto provocarlo con delle domande forti, che lo liberino dall’abitudine ad arrendersi ad una vita facile e comoda, ma spesso insulsa e povera di bellezza. Delle domande che ci liberino dalla brutta abitudine di abitare fuori del proprio cuore”.

Sono già arrivate agli organizzatori moltissime intenzioni di preghiera. La vicesindaco D’Alessandro ha rimarcato che "siamo spinti a guardare come la Chiesa sia un segno che oltrepassa le categorie temporali; il pellegrinaggio è nato per i giovani e con i giovani, a cui oggi dobbiamo guardare con attenzione. Lo Stato e le istituzioni sono laiche, ma non possiamo dimenticare le nostre radici cristiane. Siamo particolarmente fieri di questo evento, in una società sempre più materialista”. Le persone che partecipano sono decine di migliaia. Ermanno Calzolaio ne ha ricordate alcune, che vengono da lontanissimo: “Una coppia arriverà dalla Colombia, un medico da Madrid, ci sono pullman dalla Svizzera, oltre che da tutte le regioni italiane. Stiamo collaborando con l’Apm per avere tre bus navetta gratuiti da Macerata, che dalle 15.45 alle 21 effettueranno continuativamente il percorso con fermate al terminal di piazza Pizzarello, dalla stazione ferroviaria, da viale Leopardi all’altezza dell’ascensore dal parcheggio Garibaldi e allo stadio Helvia Recina, per arrivare al centro fiere. Stesso percorso al ritorno per chi vorrà partecipare solo alla messa, dalle 22.15 alle 23.30.