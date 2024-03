Pellegrinaggio musicale grazie al coro Agape

Domenica pomeriggio, nella chiesa Santa Maria a Piè di Chienti di Montecosaro Scalo, il concerto ’Cantando Maria’ ha offerto un emozionante pellegrinaggio musicale verso la Festa dell’Annunziata in programma questo fine settimana. Il coro locale Agape, diretto dal maestro Daniele Mazzoccolo e accompagnato da Nicolò Beruschi al violino, Mauro Giorgini alla chitarra e dal maestro Maria Pauri al pianoforte, ha unito idealmente con le note i santuari di devozione mariana, partendo da Lourdes fino ad arrivare a quello vicino di Santa Maria Apparente. Il rettore don Emidio Rocchi ha aggiunto un dettagliato racconto dello storia del santuario civitanovese e della profonda venerazione che ancora oggi suscita, in particolare da parte delle mamme che invocano l’intercessione per l’allattamento dei loro piccoli. Le voci soliste di Federica Pantanetti, Debora Mazzoccolo ed Elena Macellari, e quelle dei ragazzi del catechismo dell’anno della Parola (prima media) hanno accompagnato la formazione corale nel riuscito tentativo di rendere ancora maggiore la sacralità di una delle chiese più belle del territorio. Il concerto è terminato con la ’Salve Regina’ composta da Mauro Giorgini, sovrintendente di polizia, che per questo e un altro brano l’anno scorso ha ricevuto una telefonata di complimenti addirittura da Papa Francesco.

Stefano Cesetti