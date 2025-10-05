Pellegrinaggio per il Giubileo. La tappa a San Giovanni

Continua la Peregrinatio Mariae, evento giubilare promosso dalla Regione Ecclesiastica Marche e organizzato dalla Fondazione Giustiniani Bandini in collaborazione con il Tavolo di concertazione per il recupero e la valorizzazione della Via Lauretana e con le Diocesi lungo il percorso dalla Santa Casa a Roma. Ieri, partita da Recanati, la statua della Madonna di Loreto ha raggiunto Macerata, dove è stata accolta da oltre un centinaio di fedeli e dalle autorità civili e militati in piazza Vittorio Veneto. Un lungo applauso ha accompagnato il trasporto e l’ingresso nella cattedrale San Giovanni. Nella breve processione che l’ha accompagnata in chiesa, in corteo si sono raccolti anche il sindaco Sandro Parcaroli, la vice Francesca D’Alessandro e l’assessore Paolo Renna. La statua è stata scortata dagli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Danilo Doria. "L’arrivo della Madonna pellegrina è un motivo di orgoglio per la città – ha detto il primo cittadino –. Sapere che poi a Roma la Peregrinatio Mariae sarà benedetta dal Papa rende merito a tutto il territorio che sarà attraversato". La recita del rosario ha preceduto la celebrazione eucaristica delle 11. Presenti alla messa anche il neo consigliere regionale, nonché sindaco di Montecassiano, Leonardo Catena e l’assessore Marco Caldarelli.

Poi alle 15 la statua della Madonna di Loreto ha fatto tappa all’Abbadia di Fiastra, alle 16.30 al monastero di Santa Teresa a Tolentino e alle 17.30 alla basilica di San Nicola. Questa mattina alle 9 sarà invece alla basilica di San Venanzio a Camerino. È accompagnata da un’équipe di sette persone. Arriverà nella capitale sabato prossimo, dove sarà accolta nella chiesa dei marchigiani di San Salvatore in Lauro dal cardinale Mario Grech. Qui è prevista la celebrazione eucaristica con i vescovi delle diocesi attraversate, seguita nel pomeriggio dall’apertura del Giubileo della spiritualità mariana, con iniziative che proseguiranno fino alla sera di domenica 12 ottobre. La Peregrinatio si concluderà con la santa messa presieduta da Papa Leone XIV in piazza San Pietro. L’iniziativa rientra nel calendario dei Grandi Eventi della Santa Sede. "Lungo la Via Lauretana, storia e fede si intrecciano da secoli – ha detto il presidente della Fondazione Renato Poletti –. Un’occasione unica per rafforzare la collaborazione tra Chiesa, istituzioni e cittadini, affinché la Via Lauretana possa continuare a essere non solo un cammino di fede, ma anche un volano di crescita culturale e sociale per i territori attraversati".