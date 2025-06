Pellegrini di speranza tra Roma e Loreto. Ravasi tiene a battesimo la mostra

Taglio del nastro con il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura, ieri all’Abbadia di Fiastra per la mostra "Pellegrini di speranza tra Roma e Loreto: documenti, cartografia e oggetti di antichi viaggiatori tra XVI e XIX secolo". Con lui, il vescovo di Macerata Nazzareno Marconi e il curatore dei documenti in esposizione Antonio Volpini. A fare gli onori di casa il presidente della Fondazione Giustiniani Bandini Renato Poletti, che guida anche il Tavolo di concertazione per la via Lauretana, e il presidente della Fondazione Carima Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi. Presenti il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi e numerose autorità civili e militari, oltre che studiosi e ricercatori. Prima dell’inaugurazione, il cardinale ha celebrato la messa. L’esposizione, promossa dalla Fondazione Giustiniani Bandini e dalla Diocesi di Macerata, in collaborazione con il Progetto Cammini Lauretani, la Biblioteca statale di Macerata e la Fondazione Carima, è stata allestita all’ex Ospizio dei pellegrini e rimarrà aperta fino al 7 gennaio 2026, con ingresso libero. "La mostra permette di ammirare documenti autentici e perfettamente conservati", ha sottolineato il vescovo Marconi. "Unita alla mostra su Matisse a Palazzo Ricci, rappresenta un valore aggiunto per tutto il territorio", ha aggiunto il presidente della Fondazione Carima Sabatucci Frisciotti Stendardi, sottolineando la collaborazione del vicepresidente, l’architetto Giacomo Alimenti. Poletti ha ribadito il "lavoro di gruppo". L’esposizione dedicata ai viaggiatori tra Roma e la Santa Casa nasce dalla passione di Volpini per il viaggio: "Questa mostra nasce da una predilezione per Loreto – ha ricordato questi, ringraziando il vescovo Marconi e il segretario generale don Gianluca Merlini –, fin dall’inizio del XVI secolo l’itinerario verso la Santa Casa fu il più frequentato dai pellegrini, specialmente nelle ricorrenze giubilari, ma adoperato anche dai viaggiatori. Il percorso espositivo ripercorre le fasi salienti del viaggio: la preparazione, il percorso, la meta, focalizzando la dimensione giubilare. Il titolo stesso richiama il motto di questo Anno Santo 2025: pellegrini di speranza. Il pellegrinaggio come metafora dell’esistenza".