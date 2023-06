Pellegrini in marcia per la pace L’appello a Putin e Zelensky

di Lorenzo Monachesi

"Monsignor Vecerrica ha auspicato che Volodimir Zelensky e Vladimir Putin possano partecipare alla prossima edizione del pellegrinaggio: sarebbe il segno che è stata raggiunta la pace". È quanto dice Ermanno Calzolaio, il presidente del Comitato organizzatore della Macerata-Loreto. "Noi – aggiunge – abbiamo mandato un appello a sostegno dell’azione diplomatica del cardinale Zuppi". La pace in Ucraina è stata uno dei pensieri dei pellegrini e al centro di tante preghiere. "Il fiume di gente – ha detto Calzolaio – è stato preceduto dalla fiaccola della pace, benedetta mercoledì da Papa Francesco, e dalla croce donata nel 1993 da Papa Giovanni Paolo II". "Chi cerchi?" il tema di quest’anno, con intenzioni di preghiera dedicate alla guerra in Ucraina e anche alla salute di Papa Francesco, ricoverato in ospedale, che per la prima volta da dieci anni non ha telefonato per salutare i pellegrini prima della partenza, ma ha inviato un messaggio, chiedendo di pregare per lui. Si è temuto che il cammino potesse essere rovinato dalla pioggia. "Ma è andato tutto bene, nonostante le premesse negative, e lungo il tragitto non è mai piovuto. Eppure molte persone delle nostre zone hanno scritto di essere impossibilitate a partecipare per le abbondanti piogge". I pellegrini verso le 3 sono stati accolti dai fuochi d’artificio. "Da tanti anni – ricorda Calzolaio – la ditta Alessi organizza gratuitamente questo spettacolo quando i fedeli imboccano la strada per Chiarino". È stata poi offerta una colazione alle tante persone che hanno marciato durante la notte. "Un gruppo di amici del Pesarese ha organizzato questo momento distribuendo una merendina e una tazza di tè, ne sono stati preparati oltre 10mila litri". Per il pellegrinaggio sono partiti due pullman dalla Svizzera. "Non solo, abbiamo saputo di due brasiliani e di due persone dalla Colombia". Sono 25mila-30mila i pellegrini arrivati all’alba al santuario mariano, per la prima edizione tornata in presenza dopo gli anni dell’emergenza pandemica. Ad accogliere i partecipanti a Loreto, tra gli altri, il cardinale Angelo de Donatis, l’arcivescovo di Loreto Fabio Dal Cin e mons. Giancarlo Vecerrica, fondatore del Pellegrinaggio.