Pellegrini sulla Via Lauretana. La benedizione di Papa Leone

La benedizione del Papa e il saluto con la delegazione della Peregrinatio Mariae domenica ha concluso il percorso lungo la Via Lauretana iniziato dalla Santa Casa di Loreto lo scorso 3 ottobre. Un itinerario attraverso 21 tappe, dieci Diocesi e tre regioni, Marche, Umbria e Lazio, promosso dalla Regione Ecclesiastica Marche, con il supporto della Fondazione Giustiniani Bandini. "Il Santo Padre ha chiesto informazioni su questa esperienza di devozione – ha spiegato il direttore del progetto dei Cammini Lauretani, Simone Longhi –, abbiamo sentito la sua vicinanza e il calore di un Padre: è terminata così la Peregrinatio Mariae con una grande grazia nel giorno del Giubileo della spiritualità mariana".

La statua è arrivata nella capitale sabato, a San Salvatore in Lauro, la "chiesa dei marchigiani"; è stata accolta dal parroco mons. Pietro Bongiovanni e dal vescovo di Macerata, nonché presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana, Nazzareno Marconi. Da Tolentino, capofila del progetto della Via Lauretana, non è voluto mancare e ha partecipato alla celebrazione eucaristica il sindaco Mauro Sclavi.

Il passaggio della Madonna di Loreto ha raccolto, tappa dopo tappa, la partecipazione popolare, testimoniata dalla grande presenza agli incontri di spiritualità e alle celebrazioni eucaristiche dedicate. Ad affrontare il viaggio dal 3 a ieri è stato il team composto da: Simone Longhi, don Luca Riz, assistente spirituale della Peregrinatio Mariae, Daniele Alimenti e Gabriele Ciurlanti, responsabili della logistica, Andrea Mozzoni per l’ufficio stampa; i collaboratori Benedetto Incicco e Pol Bencerrey. "Ampia è stata la collaborazione delle autorità civili e religiose – ha detto Longhi –, per questo voglio ricordare, tra i tanti gesti condivisi e apprezzati, la firma dell’accordo tra i sindaci per la valorizzazione del tratto laziale della Via Lauretana".