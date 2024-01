Pellicole ritrovate al cinema Italia: prima in provincia di The Dreamers

La serie Il cinema ritrovato non è solo il paradiso per i cinefili, ma costituisce tante occasioni per vedere o rivedere sul grande schermo i restaurati capolavori dei grandi maestri. Ed ecco che alle 21.10 di lunedì al cinema Italia sarà proiettato “The dreamers“ (2003) di Bernardo Bertolucci che il 9 e il 10 potrà essere visto al Multiplex di Piediripa. "Da tempo – dice Marcello Perugini del Multiplex e del cinema Italia – proponiamo queste pellicole. Per esempio, sono stati riproposti “Ultimo tango a Parigi“ di Bernardo Bertolucci e “Il cielo sopra Berlino“ di Wim Wenders. La risposta è positiva, si tratta di film restaurati disponibili in 4k: c’è chi entra in sala per rivederli, ma c’è anche gente che per la prima volta assiste alla proiezione. Tra l’altro vengono volentieri gli studenti dell’Accademia di belle arti di Macerata che studiano cinema". Una prima proiezione viene fatta all’Italia e poi al Multiplex. "Però, a volte la sala del cinema Italia è occupata per convegni o presentazioni".

Lunedì della prossima settimana sarà la volta del film “The dreamers“, lo struggente ritratto di giovinezza firmato da Bertolucci è stato restaurato in 4K lo scorso anno alla Cineteca di Bologna in collaborazione con Recorded Picture Company al laboratorio L’Immagine Ritrovata, a partire dal negativo originale. "Quello di lunedì – dice Perugini – sarà la prima proiezione in provincia di questo film restaurato". C’è un pubblico affezionato che non si perde la programmazione di questi capolavori che sono stati restaurati. Nelle prossime settimane, al momento non sono disponibili le date, si potranno vedere altri capolavori sul grande schermo. Ed ecco “Jules e Jim“ (1962) di Francois Truffaut del quale è prevista la proiezione di “I 400 colpi“ (1959). "In scaletta ci sono poi “Fino all’ultimo respiro“ (1960) di Jean-Luc Godard; quindi “Freaks“ (1932) di Tod Browning; poi “Il corridoio della paura“ (1963) di Samuel Fuller; sul grande schermo scorreranno le immagini di “Il Circo“ (1928) di Charlie Chaplin".

È una programmazione che sta facendo centro. "Mi sembra – conclude Perugini – che il maggiore afflusso di persone in questa rassegna si sia verificato con due capolavori di David Lynch: “Erasehead“ (1977) e “Strade perdute“ (1997)".