Pellizzari alla Vuelta. È il miglior giovane

Alla Vuelta il camerte Giulio Pellizzari indossa la maglia bianca che identifica il leader della classifica degli under 26. Anche in Spagna il giovane ciclista sta mettendo in mostra quelle qualità che lo hanno portato alla ribalta nazionale e ad essere seguito con attenzione dagli appassionati e dagli addetti ai lavori. Ieri si è corsa la settima tappa e il camerte della Red Bull-Bora-Hansgrohe si è classificato al 14esimo posto, rimanendo nel gruppo dei migliori. In classifica generale occupa l’ottava posizione con un distacco di 2’53“9 dal leader Torstein Traeen (TBV). Pellizzari ha conquistato la maglia del miglior giovane nella tapa di giovedì, dopo il crollo del rivale spagnolo Juan Ayuso (che ieri si è rifatto vincendo la settima tappa della corsa iberica). Ieri il ciclista camerte ha difeso la maglia bianca, che oggi indosserà nuovamente. Attorno a Pellizzari c’è molto interesse e tanti suoi concittadini, e non solo, lo seguono con passione. Come in occasione della tappa di Castelraimondo dell’ultimo Giro d’Italia dove ha percorso le strade che conosce come le sue tasche. Alla Vuelta Pellizzari corre in supporto al capitano della Red Bull Jai Hindley, ma l’obiettivo è di ritagliarsi un suo spazio per giocarsi una vittoria di tappa e fare una buona figura nella generale, dopo il sesto posto al Giro d’Italia.