Pellizzari torna a Camerino. Festa al terziere Di Mezzo

Fa il suo ritorno in terra camerte il ciclista 20enne Giulio Pellizzari, dopo un primo Giro d’Italia che gli ha regalato tantissime emozioni così come a molti appassionati di ciclismo. Un successo per lui e per la Corsa alla spada e palio numero 43, che proprio di ritorno dalla tappa finale di Roma il campione ha voluto saggiare con una visita alla taverna del terziero Di Mezzo, al quale appartiene la sua famiglia. Accolto con applausi da amici e famiglia, Pellizzari domenica sera si è trattenuto con cuochi, camerieri e grigliatori della taverna per foto e qualche festeggiamento con la musica, dopo tre settimane di fatica per il Giro e dodici giorni di festeggiamenti per San Venanzio patrono nella sua città.

Festeggiamenti dunque per lui e uno forse più insperato per il terziero di Sossanta, dai colori biancorossi, che ha conquistato il palio nella corsa maschile e che ha visto il proprio atleta Giosuè Bonifazi, altro giovanissimo di 19 anni, primo al traguardo a Santa Maria in Via. Una tripletta con il palio di Sant’Ansovino degli arcieri vinto dal Capitano di compagnia Alberto Severini. La staffetta rosa si colora di verde e nero con la vittoria netta delle ragazze del terziero Di Mezzo, che da favorite riconquistano il palio di Santa Camilla.

Edizione della Corsa leggermente bagnata con un po’ di pioggia che ha fatto slittare di oltre 30 minuti la partenza delle gare. C’era un po’ di timore per la sicurezza degli atleti, ma nessun problema particolare ha impedito la riuscita su ogni fronte della rievocazione. "Abbiamo vissuto dodici giorni di festa vera – spiega la presidente della Corsa Donatella Pazzelli –. Una comunità che si ritrova, che condivide, che spera e che ha visto la propria città come non si vedeva da anni piena di gente, di vita. Abbiamo vinto tutti, perché abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra. Grazie".

Marco Belardinelli