"Pendenza troppo pericolosa nel parcheggio per i disabili"

"Come si può fare un parcheggio per disabili in forte pendenza?". A chiederselo è Maurizio Cordiali che, dovendo spostarsi in carrozzina, segnala il problema in zona Fornaci, a Tolentino. In città viene per lavoro e per gli amici tutti i giorni. Ed è sempre in prima linea per far valere i diritti di tutti. "Il posteggio sul piazzale è stato pensato da uno scienziato – afferma con ironia –. Lo sfido a scendere dall’auto con una sedia a rotelle. La pendenza è del 20 per cento. Ho fatto un post anche sui social e non capisco chi risponde che si tratta comunque di un parcheggio per disabili in più; se è così scomodo, è come se non ci fosse. Non capisco poi perché sia stato tolto quello vicino al palazzo. Con il posto in pendenza non ci si può neanche far aiutare, perché anche chi ti accompagna rischia di scivolare. Chi gira da solo in auto non ci pensa neanche a scendere da lì, si farebbe male di sicuro. Il mio appello è per sensibilizzare chi si occupa di queste cose. Lo faccio per tutti i disabili".