Penna San Giovanni, Burocchi raggiunge il quorum

"È stato apprezzato il lavoro fatto". È il commento a caldo di Stefano Burocchi, confermato sindaco di Penna San Giovanni con 368 voti insieme alla sua lista civica ("Psg Burocchi Sindaco"), l’unica in lizza. Per lui, questo, sarà il quarto mandato (dal 1994 al 2002 e poi dal 2018 al 2023). Ha già riconfermato la giunta: Stefania Cardinali come vicesindaco e Graziano Bascioni come assessore. I consiglieri saranno coinvolti con l’assegnazione di deleghe. L’affluenza alle urne è stata in linea con le passate amministrative (62,34% ora e 62,61% nel 2018). "Abbiamo portato a casa – dice Burocchi – circa un centinaio di voti da chi cinque anni fa non ci aveva votato (la corsa era stata a due, ndr). Un risultato gratificante, segno positivo per il nostro operato. Ora portiamo avanti quanto iniziato: abbiamo creato le basi, i presupposti finanziari e professionali. I primi 100 giorni? Inizio dei lavori in via XX Settembre, aggiudicazione di piazza del municipio in centro per un milione; inizio lavori del piazzale cimiteriale per la realizzazione di verde, giardini e parcheggi. Inizio e fine lavori al parco pubblico di contrada Saline, idem per le strade Grazie e Colle San Lorenzo (circa 1 milione). Oltre alla progettazione di Parco Monte (1,4 milioni), viale Martiri d’Ungheria (700mila) e la viabilità di corso Cavour e via della Colta". Il quorum (290 elettori, il 40% di 725) era stato già superato domenica alle 19.

l. g.