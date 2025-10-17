L'altra guerra

Sergio Gioli
L'altra guerra
Macerata
Penna San Giovanni vota Ciarapica. In ballo il progetto della discarica
17 ott 2025
LORENA CELLINI
Cronaca
Penna San Giovanni vota Ciarapica. In ballo il progetto della discarica

Una ditta di Penna San Giovanni presenta una pratica in Provincia per iniziare una attività di lavorazione degli inerti a Santa Maria Apparente. Dal Comune di Civitanova non trapela nulla, intanto dalle elezioni esce un dato: Ciarapica per preferenze perde con Pasqui in tutti i Comuni dell’entroterra tranne uno: Penna San Giovanni. Dopo dici il caso…

Francesco Micucci (nella foto) del Pd torna sulla questione dell’impianto previsto vicino al Santuario, su cui esponenti di centro destra e di centro sinistra di sono detti contrari e su cui, però, non è passato inosservato il silenzio del sindaco. E allora il Pd con Micucci, e prima di lui con Giulio Silenzi, traccia una connessione geografico-elettorale coltivando il sospetto che la posizione defilata di Ciarapica non sia estranea alle preferenze raccolte a Penna San Giovanni: 27 contro le 7 di Pasqui, unico paese in cui stravince.

Dal capogruppo Dem anche la sottolineatura che "i cittadini sono venuti a sapere del progetto per conto loro e hanno chiesto lo stop all’autorizzazione in una assemblea pubblica, a cui la giunta si è presentata quasi al completo per dire che non sapevano nulla e che si opporranno in tutti i modi ma che la cosa non dipende dal Comune ma dalla Provincia". Scettico Micucci: "a parte il fatto che Comune e Provincia dovrebbero parlarsi, pare strano che una ditta presenti un progetto così corposo, infarcito di pareri professionali, e che non si sia premunita di parlarne con l’amministrazione comunale. Poi però, guardando il dato elettorale…".

© Riproduzione riservata

