Penna San Giovanni vota Ciarapica. In ballo il progetto della discarica

Una ditta di Penna San Giovanni presenta una pratica in Provincia per iniziare una attività di lavorazione degli inerti a Santa Maria Apparente. Dal Comune di Civitanova non trapela nulla, intanto dalle elezioni esce un dato: Ciarapica per preferenze perde con Pasqui in tutti i Comuni dell’entroterra tranne uno: Penna San Giovanni. Dopo dici il caso…

Francesco Micucci (nella foto) del Pd torna sulla questione dell’impianto previsto vicino al Santuario, su cui esponenti di centro destra e di centro sinistra di sono detti contrari e su cui, però, non è passato inosservato il silenzio del sindaco. E allora il Pd con Micucci, e prima di lui con Giulio Silenzi, traccia una connessione geografico-elettorale coltivando il sospetto che la posizione defilata di Ciarapica non sia estranea alle preferenze raccolte a Penna San Giovanni: 27 contro le 7 di Pasqui, unico paese in cui stravince.

Dal capogruppo Dem anche la sottolineatura che "i cittadini sono venuti a sapere del progetto per conto loro e hanno chiesto lo stop all’autorizzazione in una assemblea pubblica, a cui la giunta si è presentata quasi al completo per dire che non sapevano nulla e che si opporranno in tutti i modi ma che la cosa non dipende dal Comune ma dalla Provincia". Scettico Micucci: "a parte il fatto che Comune e Provincia dovrebbero parlarsi, pare strano che una ditta presenti un progetto così corposo, infarcito di pareri professionali, e che non si sia premunita di parlarne con l’amministrazione comunale. Poi però, guardando il dato elettorale…".