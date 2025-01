Pennellata di Frulla: il Matelica esulta. Osimana, zero punti e tanti rimpianti

OSIMANA 0

MATELICA 1

OSIMANA: Santarelli, Falcioni (47’ st Colonnini), Fermani, Borgese, Patrizi, Marchesini (51’ st Gigli), Micucci (39’ st Buonaventura), Bambozzi, Mafei, Minnozzi (30’ st Alessandroni), Triana. Panchina: Cingolani, Sasso, Rossetti, Mercanti, Calvigioni. All. Labriola.

MATELICA: Ginestra, Zappasodi (23’ st Bagnolo), Merli, Lucarini, Ziroli, Frulla (45’ st Aquila), Gabrielli (15’ st Amico), Gomis Kalagna, Iori, Mazzoni, Mengani (15’ st Giovannini). Panchina: Ripani, Isaku, Antonini, Polli, Strupsceki. All. Ionni.

Arbitro: Uncini di Jesi.

Rete: 13’ pt Frulla.

Tre legni, un paio di rigori non concessi e la beffa in uno dei pochissimi, se non l’unico, tiro in porta del Matelica. Inizia male l’anno per l’Osimana che cade per la prima volta in stagione in campionato nel proprio stadio, con la partita anche sospesa nel secondo tempo per qualche minuto per una bottiglietta che colpisce il guardalinee. Vince il Matelica, come all’andata e con lo stesso risultato. Stavolta segna Frulla che – poco prima del quarto d’ora – calcia bene una punizione dalla distanza beffando Santarelli. Un destro che vale i tre punti in un primo tempo dove il Matelica manovra meglio, non creando però grossi pericoli a Patrizi e compagni che vanno vicini al pari con il palo di Triana.

Nella ripresa si gioca a una sola porta, quella di Ginestra, bravo a intercettare tutto, ma anche ‘’miracolato’’ due volte sulle conclusioni di Minnozzi e poi sul colpo di testa di Patrizi con il palo a respingere le conclusioni. A intralciare la strada ai senzatesta ci si mette anche l’arbitro, lo jesino Uncini, che non vede almeno un rigore netto su Triana atterrato in area. Altri episodi dubbi in area ospite una spinta su Mafei e un salvataggio (con la mano?) di un difensore ospite sulla linea. Episodi che fanno infuriare i tifosi di casa. Tanto che la partita viene anche sospesa per alcuni minuti, intorno al 25’ della ripresa, per un lancio dalla gradinata di una bottiglietta che colpisce il guardalinee. Poi il match riprende regolarmente, con il Matelica che fa le barricate fino al triplice fischio.