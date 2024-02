Pennesi confermata alla guida dei commercianti del centro

Debora Pennesi (nella foto) è stata confermata alla guida di ‘Centriamo’, l’associazione dei commercianti del centro.

Le votazioni si sono tenute mercoledì scorso nella sala Giunte di palazzo Sforza e per l’occasione è stato eletto anche il nuovo consiglio direttivo, composto nel seguente modo: Francesco Mencucci, vicepresidente e responsabile di via Trento, Teresa Biancucci segretaria, Anna Marcelletti tesoriera, Enrica Tosoni addetta a ‘Centriamo notte’, Mariana Badulescu per i vialetti di piazza XX settembre, Alarico Gentili per la parte sud di corso Umberto I e Annalisa Turchi per la zona nord dello stesso corso, mentre Michela Castignani rappresenterà corso Dalmazia.

Unanime il voto espresso in favori di Pennesi e del nuovo consiglio. Potevano recarsi alle urne soltanto i tesserati dell’associazione, che nel complesso sono novantuno.

"Sono lieta per questo risultato – commenta – perché significa che in questi anni di lavoro qualcosa di positivo lo abbiamo fatto. I prossimi passi? Dovremo organizzare delle riunioni per sviluppare il programma. Le idee sono tante: c’è chi ha proposto più aperture notturne d’estate, oltre a quella del mercoledì, che comunque è stata confermata anche per il 2024, oppure chi sostiene che di domenica dovrebbero esserci più negozi aperti. Vedremo quale poter mettere a punto. In ogni caso, il nostro obiettivo è che a Civitanova ci sia sempre più gente, non solo con la movida, ma anche attraverso lo shopping e il commercio".

Francesco Rossetti