Pennesi e il suo ingresso in Fdi: "Iscritta per una destra liberale"

"Le poltrone non mi interessano, voglio solo far parte di una destra liberale". Parla così, in una nota, Alice Pennesi, giovane attivista politica passata dalla civica ‘SiAmo Civitanova’ a Fratelli d’Italia: "La mia è una scelta meditata da tempo, ho sostenuto infatti per più di un anno e mezzo FdI, ma non nego che in queste ultime elezioni comunali ho riconosciuto come leader Silvia Squadroni. Non sono interessata né al potere né tantomeno a una poltrona: voglio semplicemente affermare che a Civitanova esiste anche una destra liberale che non vuole scendere a compromessi". Pennesi, 25 anni, alle scorse comunali collezionò 95 preferenze. Con lei sono tramutati in FdI altri due ex squadroniani, Andrea Doria e Vittorio Taffoni. "Condivido integralmente – conclude Pennesi – l’analisi del coordinatore Massimo Belvederesi così come la visione della senatrice Elena Leonardi, ma soprattutto gli insegnamenti del governatore Francesco Acquaroli: nel partito non esistono correnti".

f. r.