Pennesi incontra il questore: "Ci saranno maggiori controlli"

Baby gang che spadroneggiano in centro e commercianti impauriti, un problema su cui da tempo chiede attenzione, e interventi, Debora Pennesi. Dopo i fatti di sabato pomeriggio, con la guerriglia urbana scoppiata in corso Dalmazia, la presidente dell’associazione Centriamo ha incontrato il questore di Macerata ieri mattina. Non è la prima volta che, su questo, si confronta con Vincenzo Trombadore. "E’ stato, come sempre, un colloquio proficuo con lui, su un tema che il questore ben conosce perché altre volte ne abbiamo discusso. Mi ha assicurato che riunirà il comitato per l’ordine pubblico in prefettura, per valutare e varare provvedimenti specifici per questa emergenza", riferisce Pennesi, che ha fiducia "di vedere già sabato prossimo cambiamenti e per esempio, in centro, più pattuglie delle forze dell’ordine che, a mio avviso, dovrebbero anche girare a piedi. In ogni caso il questore mi ha garantito maggiori controlli nei giorni e negli orari in cui queste bande si riuniscono". Un problema che Debora Pennesi denuncia non da ora. "Ho sollevato l’attenzione da tempo ma – sottolinea – sabato si è superato il limite ed è grave quel che è accaduto. Mi sono venuti i brividi quando ho saputo che Mauro (Malatini ndr) era stato colpito alla testa con una sediata, perché poteva andare peggio. Il rischio che ha corso è stato grosso e come lui hanno rischiato di farsi male tutte le persone incolpevoli che si sono trovate in mezzo a quel pericolo. Così non si può andare avanti. C’è bisogno di restituire sicurezza nelle nostre strade. Noi commercianti chiediamo di poter lavorare sicuri e lo chiediamo anche per i nostri clienti perché in corso Dalmazia alcuni negozianti sono costretti a chiudere prima delle sette di sera per la paura delle bande di giovani che stazionano sulla strada".

l. c.