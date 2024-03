Pensionamenti in serie nell’entroterra. Il risiko per provare a coprire i buchi

La carenza dei medici, in particolare quelli di famiglia, ha assunto ormai una forma di cronicità. Per questo i Comuni, nel loro piccolo, cercano di organizzarsi e di essere a disposizione per le esigenze di quelli che restano. A Caldarola, ad esempio, sta andando in pensione il dottor Giovambattista Lommano che sarà sostituito, almeno temporaneamente, dal dottor Ettore Antonini, di Sarnano: "Da noi sono rimasti tre medici di base, escludendo Lommano. Antonini – spiega il sindaco Luca Giuseppetti – a Sarnano ha circa 800 mutuati che sono più o meno lo stesso numero di pazienti che ha in carico Lommano. Per cui, lascerà quelli agli altri colleghi di Sarnano e verrà da noi. In ogni caso, si saprà tutto con certezza all’inizio della prossima settimana. Da parte nostra, abbiamo fatto un lungo percorso con l’Ast per mettere a disposizione dei medici di base la palazzina della guardia medica dove c’è anche il centro prelievi. Speriamo che in questo modo, mettendo a disposizione gli spazi ambulatoriali, si riesca a incentivare l’arrivo di nuovi medici. L’Ast mi risulta abbia fatto il bando di assunzione che però è andato deserto. È un lavoro non facile e pieno di grandi responsabilità ma che, se fatto bene, evita che gli utenti meno gravi si riversino negli ospedali intasando i pronto soccorso".

Anche a Serrapetrona il Comune ha messo a disposizione gli spazi per l’ambulatorio. E al momento, secondo il sindaco, Silvia Pinzi (foto), la situazione è quanto meno sotto controllo: "Proprio in questi giorni ho parlato con la dirigenza Asur. Ci eravamo interessati, col pensionamento del dottor Pascolini, per trovare una soluzione. Nel nostro caso, benché Ast abbia emesso la carenza, è sopperita da un medico con incarico temporaneo rinnovabile. Si tratta del dottor Nabil Al Ashkar che si è reso disponibile a rimanere nel nostro comune. Lui ha un ambulatorio anche a Caccamo, ma siccome ci teniamo che anche il borgo abbia i giorni di apertura dell’ambulatorio, abbiamo messo a disposizione gli ambulatori e cerchiamo di andare incontro a tutte le esigenze del dottore. Mi è stato assicurato che le cose non cambieranno, almeno per il momento".

Gaia Gennaretti