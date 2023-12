Pensionamenti e poche disponibilità: sos medici di base nell’entroterra

Macerata, 19 dicembre 2023 – La mancanza di disponibilità, sommata ai pensionamenti, sta lasciando tanti comuni – in particolare dell’entroterra – senza medici di base. Una situazione seria: in ballo c’è la garanzia del diritto alla salute sancito dalla nostra costituzione.

Un medico di base visita una paziente (foto d’archivio): sono sempre più i comuni maceratesi che devono fare i conti con la mancanza di medici di base. L’Ast sta cercando di correre ai ripari

"Si è verificata o persiste una carenza di assistenza nei confronti della popolazione residente", si legge nella determina con la quale il neo direttore dell’Ast, Marco Ricci, ha predisposto un avviso pubblico per conferire nove incarichi provvisori di assistenza primaria a ciclo di scelta nei comuni di Loro Piceno, Mogliano, Monte San Martino, Sarnano, Petriolo e Treia (distretto di Macerata), e nei comuni di Castelraimondo, Fiuminata e Valfornace (distretto di Camerino).

Si tratta di una copertura provvisoria, la cui durata deve essere inferiore ai 12 mesi, in attesa della rilevazione delle carenze per l’anno 2024. Quelle del 2023, evidenzia l’Ast "sono andate deserte per mancanza di accettazione da parte degli aspiranti al conferimento degli incarichi in questione".

Successivamente alla loro pubblicazione, poi, a rendere la situazione ancora più complicata, sono arrivate le comunicazioni di cessazione dal rapporto convenzionale (dal prossimo primo gennaio) del dottor Fulvio Properzi, medico di medicina generale con studi medici ubicati nel "cratere sismico" a Gagliole, Pioraco, Sefro e Fiuminata. Lascerà, invece, dal prossimo primo marzo, il dottor Stefano Carducci, con studio medico principale nel comune di Castelraimondo, mentre ha comunicato la chiusura del secondo ambulatorio di Sarnano il dottor Ettore Antonini.

Naturalmente, anche in questi casi si è cercato di dirottare i pazienti ad altri camici bianchi, ma "i medici che hanno ancora capienza nel proprio massimale individuale, non sono in numero tale da poter garantire l’assistenza alla popolazione di riferimento con l’acquisizione di ulteriori scelte, e non ci sono nei comuni limitrofi medici in grado di assorbire le scelte che si determineranno".

E l’orizzonte non promette nulla di buono. "Nel triennio 2023- 2025 si scarica la cosiddetta gobba pensionistica, nel senso che si dovrebbe toccare l’apice delle uscite", afferma il presidente dell’Ordine dei medici provinciale, Romano Mari. "Premesso che, su base volontaria, i medici che hanno raggiunto l’età pensionistica possono rimanere anche dopo i 70 anni, è evidente che per fronteggiare la situazione, specie nelle aree più disagiate e meno popolate, serve una strategia definita. A mio avviso si deve agire, in particolare, su due fronti, migliori retribuzioni e messa in rete, decisivi per incentivare i medici a trasferirsi in queste realtà. Scelte che possono trovare attuazione nell’ambito dell’accordo – ponte biennale che abbiamo recentemente siglato con la Regione".