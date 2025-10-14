Pensionato con la droga ai domiciliari

Fermato con 13 chili di marijuana nascosta in un borsone di tela nel bagagliaio, pensionato 66enne di Morrovalle va ai domiciliari. Ieri in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto, che era stato eseguito venerdì dai finanzieri della Compagnia di Civitanova, diretti dal capitano Francesco Magliocco, mentre stavano svolgendo un controllo in un’area di servizio di Tolentino. Alla vista delle fiamme gialle, il 66enne è apparso alquanto nervoso, e questo ha spinto i militari ad approfondire la verifica nei suoi confronti. È scattata dunque la perquisizione e così, nascosto all’interno del bagagliaio dell’auto, i finanzieri hanno rinvenuto un borsone: all’interno c’erano nascosti 13 chili di marijuana. La sostanza stupefacente era suddivisa in involucri da circa un chilo ciascuno.

Dopo la perquisizione dell’auto, sono scattati anche i controlli all’interno dell’abitazione del 66enne, che abita a Morrovalle. In casa sono stati ritrovati circa 2.500 euro, che potrebbero essere il provento dell’attività di spaccio. I finanzieri hanno arrestato il 66enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri l’uomo, difeso dall’avvocato Pietro Siciliano, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice Giovanni Manzoni ha convalidato l’arresto e ha disposto per il 66enne i domiciliari.

Chiara Marinelli