Pensionato stalker. Il tribunale ferma un 78enne molesto

Monte San Giusto (Macerata), 22 settembre 2025 – Si innamora di una donna, ma si fa decisamente prendere la mano e finisce nei guai per stalking. Per questo ora per un 78enne è scattato il divieto di avvicinamento alla donna, una 74enne.

L’uomo, oggi senza fissa dimora e prima di questi fatti residente a Monte San Giusto, aveva conosciuto la pensionata, era rimasto affascinato da lei e aveva iniziato a pressarla un po’, senza rendersi conto che quelle che per lui erano avance romantiche erano piuttosto molestie insopportabili. Così lei, stanca ed esasperata dai suoi comportamenti, sentendosi più importunata che corteggiata dall’anziano, lo aveva denunciato per stalking.

Ricevuta la segnalazione, i carabinieri di Monte San Giusto e della Compagnia di Macerata hanno avviato le prime indagini, per ricostruire i fatti e capire cosa stesse accadendo. Gli accertamenti hanno confermato la denuncia, e per il 78enne erano state disposte le misure cautelari del divieto di avvicinamento alla persona offesa e il controllo con il braccialetto elettronico, chieste dalla procura e disposte dal tribunale di Macerata.

Ma l’anziano non ha voluto sottoporsi al controllo con il braccialetto elettronico. Dunque alla fine, secondo quanto disposto dal giudice per le indagini preliminari, al pensionato è stato imposto il divieto di avvicinarsi alla persona offesa a una distanza inferiore ai cinquecento metri. Contestualmente però, per lui è scattato anche il divieto di dimora nei Comuni di Monte San Giusto, Morrovalle e Civitanova, per evitare che possa tornare ad avvicinarsi alla sua vittima.

Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Monte San Giusto hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare. Ora saranno i militari a verificare che lui la rispetti, tenendosi alla larga dalla 74enne. In caso contrario, la misura potrebbe essere aggravata per assicurare alla donna la giusta tutela.