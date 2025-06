Pensionato trovato senza vita in casa

Dopo l’allarme lanciato dai vicini, è stato trovato senza vita un 76enne di Serrapetrona. Ieri mattina, i residenti della zona di contrada Colli hanno segnalato che l’anziano era a terra e non rispondeva. Sul posto sono andati i vigili del fuoco, per aprire la porta, e il personale del 118, ma quando sono entrati i soccorritori hanno visto che ormai per lui purtroppo non c’era più nulla da fare. L’anziano aveva avuto un malore che non gli aveva lasciato scampo. Dell’accaduto sono stati informati i familiari.