Pensionato trovato senza vita in casa

È stato trovato senza vita in camera da letto, a Sarnano, il 77enne Rinaldo Gentilozzi, pensionato. Avrebbe compiuto 78 anni a ottobre. Il figlio, che risiede in un’altra città, aveva provato a chiamarlo al telefono più volte. Non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ha allertato i pompieri. Quando la squadra del distaccamento di Tolentino è arrivata sul posto, in contrada Carsoducci, dove Gentilozzi abitava da solo, ha notato dalla finestra che luci e televisione erano accesi. Una volta entrati (la porta era chiusa dall’interno), hanno fatto la tragica scoperta: l’uomo era riverso a terra, in camera. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Secondo le ricostruzioni, si sarebbe trattato di un malore, avvenuto almeno da un giorno e mezzo. I carabinieri hanno accertato le cause naturali del decesso, legate anche alle patologie di cui soffriva il pensionato. La salma è stata restituita ai familiari; si trova in camera mortuaria all’ex ospedale. Domani mattina sarà celebrato un ricordo, con una preghiera, direttamente al cimitero. Gentilozzi lascia un figlio, Lucio. Prima faceva il tagliaboschi poi, a causa di una malattia, era andato in pensione.

"Viveva da solo da tempo in questa frazione poco distante dal paese – ricorda il sindaco Fabio Fantegrossi –, ma frequentava sempre la piazza, era presente, si vedeva spesso in giro. Una persona buona, conosciuta da tutti. Al di là dei problemi, era sempre riuscito a reagire. Mancherà a tanti sarnanesi".