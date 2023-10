Pensionato ustionato muore a Torrette

Non ce l’ha fatta purtroppo l’ottantatreenne di Tolentino, Renzo Mercorelli, rimasto ustionato dopo l’incidente di venerdì pomeriggio. Ieri mattina, dopo diverse ore di agonia, si è spento all’ospedale regionale Torrette di Ancona, dove era stato elitrasportato per aver riportato ustioni su circa il 60% del corpo. La comunità si stringe forte alla moglie Anna Maria, alle due figlie e ai nipoti. Tanti i messaggi di vicinanza e affetto, in ricordo di un uomo che aveva dedicato la sua vita alla famiglia e alla terra, avendo sempre lavorato come agricoltore, sui campi. Amava la campagna. L’altro giorno intorno alle 17, secondo le ricostruzioni, stava bruciando sterpaglie e potature vicino alla sua abitazione, in contrada Calcavenaccio, quando era caduto tra le fiamme.

I vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino erano arrivati subito sul posto (essendo la caserma non molto distante dal luogo dell’incidente), prestando soccorso all’anziano. Per le gravi ustioni su buona parte del corpo, era stata allertata l’eliambulanza. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale. Se avesse superato le quarantotto ore, Mercorelli sarebbe stato trasferito in un Centro Grandi Ustionati, ma le sue condizioni in poco tempo sono precipitate. "Un uomo buono", è il ritratto di chi aveva avuto la fortuna di conoscerlo. La data del funerale sarà fissata solo dopo il nullaosta da parte dell’autorità giudiziaria (che probabilmente non arriverà prima di domani).