Pensioni e nuovi arrivi. Il saluto ai professori del Bonifazi-Corridoni

Ultimo Collegio docenti dell’anno all’Istituto Bonifazi-Corridoni di Civitanova Alta, guidato dalla dirigente Annamaria Marcantonelli, al termine del quale sono stati festeggiati i colleghi che andranno in pensione dal primo settembre. Si tratta per la precisione dei professori Antonio Bernabei, Paolo Micozzi e Giorgio Fava della sede di Recanati, Anna Laura Palombini, Francesco Marchei, Giovanna Coppini ed Alberta Martinelli della sede di Civitanova. I nuovi insegnanti immessi in ruolo sono invece i docenti Ivano Cozzoli (Multimediale, fotografia e cinema) e Barbara Sampaolo (Fashion Design), ai quali sono stati formulati i migliori auguri dalla Preside e dai colleghi. Per quanto riguarda Laura Palombini (matematica) vogliamo ricordare che il papà Luigi Palombini ha insegnato tecnica commerciale dagli anni settanta in poi nello stesso Itc Corridoni, oggi unica realtà con il Bonifazi.