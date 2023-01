Pentito avvisa il compare dei controlli: si becca un anno e sei mesi

"Attento, stanno indagando su di te e verranno a cercare le armi a casa tua". Con questa telefonata un pentito aveva avvisato un compare, che così si era preparato facendo trovare ai carabinieri tutte pistole e fucili giocattolo. Ma la telefonata era stata scoperta, e così il pentito ieri è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione. Il fatto era successo a Porto Recanati, dove viveva il compare, il 22 ottobre del 2018. Il pentito, un trentenne, aveva chiamato l’amico: un altro compaesano gli aveva raccontato di aver parlato con gli inquirenti dell’uomo residente nel Maceratese, dicendo che nascondeva armi in casa. Sentite queste cose, il pentito lo aveva subito informato affinché si mettesse in salvo, cosa che era stata appunto fatta, vanificando le indagini che erano in corso. Ieri, per l’accusa di favoreggiamento il pm Stefano Lanari ha chiesto la condanna a due anni di reclusione. L’avvocato Lucrezia Massaccesi, in sostituzione del collega Paolo Carnevali, ha ridimensionato l’episodio e il giudice Francesca Preziosi ha inflitto un anno e mezzo.