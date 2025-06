Pepa blinda la Ztl: "In vigore dal primo luglio"

La Ztl estiva in vigore dal primo luglio non si tocca e tolleranza minima per le soste selvagge in centro. È la linea di marcia che traccia il sindaco Emanuele Pepa rispondendo su questi temi sia alle minoranze che a forze politiche di maggioranza. Ad accendere gli animi il gruppo di minoranza Vivere Recanati. Il casus belli è doppio: la possibile revisione della Ztl estiva e l’ipotesi – come proposto da Fratelli d’Italia – di regolamentare la sosta breve anche in aree centrali finora escluse. Vivere Recanati si oppone con forza a qualsiasi modifica dell’attuale impianto della Ztl definito "già al minimo sindacale": attivo nei festivi per tutta la giornata e nei feriali solo dopo le 20. L’idea di limitarla ulteriormente alla sola fascia serale anche nei festivi – sostengono Fiordomo e Lorenzetti – sarebbe un passo indietro clamoroso.

Sul fronte dei parcheggi, i due consiglieri criticano l’ipotesi di "autorizzare" la sosta breve in aree come la Torre del Borgo o piazza San Domenico. "Rendere legale un comportamento sbagliato significa legittimare la sosta abusiva". "La Ztl estiva scatterà come sempre dal primo luglio all’8 settembre – chiarisce il sindaco Pepa – con blocco del traffico dalle 20 alle 2 nei giorni feriali e per l’intera giornata nei festivi. È la modalità consueta, non c’è alcuna riduzione in vista. Ogni altra valutazione potrà essere fatta da settembre in poi". Il primo cittadino sottolinea, però, la necessità di affrontare il tema dell’indisciplina diffusa nella sosta. "Ogni giorno – dice – vedo auto parcheggiate dove non dovrebbero stare, anche in presenza della polizia municipale. Non si tratta di vietare le soste brevi per necessità, ma non possiamo tollerare che il centro venga trasformato in un parcheggio fuori controllo".

Alla proposta di istituire aree a disco orario (le cosiddette "strisce bianche"), Pepa risponde con prudenza: "Ci sono già zone senza strisce blu dove è tollerata la sosta breve, ma stiamo valutando se regolamentarla meglio. È una riflessione in corso, non una decisione presa". Il sindaco precisa che l’obiettivo non è penalizzare i cittadini, ma "ripristinare un minimo di ordine e decoro, perché Recanati merita rispetto. Non si può accettare che intorno alla Torre si circoli come in una pista, come accadeva in passato. Serve equilibrio tra accessibilità e tutela del centro storico". Si spera solo che simile attenzione sia posta anche per altre zone della città dove sembra regnare zone franche, irrispettose di ogni regola.