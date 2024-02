"Pepa è l’uomo giusto per assumere la carica di sindaco"

RECANATI

Sono tutti concordi, i rappresentanti delle varie liste civiche e forze di partito che costituiscono la coalizione di centrodestra, nel definire Emanuele Pepa il loro candidato a sindaco come "l’Uomo del fare". E a buon ragione lo definiscono tale i vecchi amici, come Roberto Bartomeoli e Sabrina Bertini, entrambi, a suo tempo, candidati a sindaco della città di Recanati e rappresentanti della lista ’In Comune’. Con lui vantano un’esperienza politica di circa 20 anni. "Un rapporto basato su amicizia, lealtà, passione e amore per la nostra città - scrive la civica in una nota -. Conosciamo molto bene il suo modo di fare, sa approcciare i problemi, ha la determinazione giusta per risolverli e le competenze per ricoprire il ruolo di sindaco". La lista civica ’In Comune’ è già al lavoro. "Tante le cose da fare: viabilità, scuole, centro storico, quartieri, frazioni, giovani, sociale, verde pubblico, sicurezza, turismo, cultura e sport. Ma soprattutto il sindaco, la giunta e l’apparato comunale dovranno ritornare al servizio del cittadino, il primo segnale tangibile di questa volontà sarà la riapertura del palazzo comunale il sabato".

ast. t.