Pepa scende ufficialmente in campo. Con lui una squadra di 96 candidati

Parte ufficialmente domenica, alle ore 17, la campagna elettorale di Emanuele Pepa (foto), il candidato sindaco alle amministrative di giugno di un’ampia coalizione di centrodestra formata da liste civiche e partiti. L’appuntamento è all’auditorium del campus "L’Infinito" in via Passero Solitario con la presenza dell’amico Francesco Acquaroli, presidente della giunta regionale. Ci saranno naturalmente tutti i rappresentanti delle sei liste che costituiranno la coalizione: due civiche (Per una Recanati migliore e In Comune), quattro di partito (Fratelli d’Italia, Lega, Noi moderati insieme a Forza Italia ed infine Udc che si presenta insieme alla sua costola civica Costituente Popolare), per un totale di 96 candidati. Si prevede, quindi, il pienone anche perché è grande la curiosità di cittadini ed amici nel partecipare al battesimo della candidatura di un recanatese conosciuto per la sua attività di imprenditore e anche di politico, avendo in passato ricoperto il ruolo di consigliere comunale per il "Partito delle libertà" e per essere stato, sino a pochi giorni fa, presidente regionale della Confartigianato, carica dalla quale si è auto sospeso. È circolato spesso, nelle varie riunioni con i suoi sostenitori, lo slogan di Pepa descritto come "uomo del fare e persona concreta" che cercherà di mantenere una linea diretta di comunicazione con i cittadini che nelle prossime settimane avrà modo di incontrare". Punto di riferimento e vetrina elettorale sarà l’ampia sede in via Cavour, in pieno centro storico, a due passi da piazza Leopardi.